Мельков Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Мельков Иван Архипов
Рождение ребёнка
11.10.1811
Сын: Мелков Лука Петров
Мать ребёнка: Мелькова Наталья (Настасья) Григорьева
Рождение ребёнка
1812
Сын: Мельков Захар Петров
Мать ребёнка: Мелькова Наталья (Настасья) Григорьева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Елисафевта Петровна
Мать ребёнка: Мелькова Наталья (Настасья) Григорьева
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Мелькова Наталья (Настасья) Григорьева
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Арина (Анна) Петровна
Мать ребёнка: Мелькова Наталья (Настасья) Григорьева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Гликерья Петровна
Мать ребёнка: Мелькова Наталья (Настасья) Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно