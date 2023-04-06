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Мельков Петр Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Мельков Иван Архипов

Мать: Мелькова Феодосия Данилова

Рождение ребёнка
11.10.1811

Сын: Мелков Лука Петров

Мать ребёнка: Мелькова Наталья (Настасья) Григорьева

Рождение ребёнка
1812

Сын: Мельков Захар Петров

Мать ребёнка: Мелькова Наталья (Настасья) Григорьева

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Елисафевта Петровна

Мать ребёнка: Мелькова Наталья (Настасья) Григорьева

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Мелькова Наталья (Настасья) Григорьева

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Арина (Анна) Петровна

Мать ребёнка: Мелькова Наталья (Настасья) Григорьева

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Гликерья Петровна

Мать ребёнка: Мелькова Наталья (Настасья) Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелькова Наталья (Настасья) Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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