Мелькова Наталья (Настасья) Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелькова Наталья (Настасья) Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1811

Сын: Мелков Лука Петров

Отец ребёнка: Мельков Петр Иванов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Мельков Захар Петров

Отец ребёнка: Мельков Петр Иванов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Елисафевта Петровна

Отец ребёнка: Мельков Петр Иванов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Мельков Петр Иванов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Арина (Анна) Петровна

Отец ребёнка: Мельков Петр Иванов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Гликерья Петровна

Отец ребёнка: Мельков Петр Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельков Петр Иванов

Смерть
Неизвестно