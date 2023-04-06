Мелькова Наталья (Настасья) Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1811
Сын: Мелков Лука Петров
Отец ребёнка: Мельков Петр Иванов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Мельков Захар Петров
Отец ребёнка: Мельков Петр Иванов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Елисафевта Петровна
Отец ребёнка: Мельков Петр Иванов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Мельков Петр Иванов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Арина (Анна) Петровна
Отец ребёнка: Мельков Петр Иванов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Гликерья Петровна
Отец ребёнка: Мельков Петр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельков Петр Иванов
Смерть
Неизвестно