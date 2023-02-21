ЖЕНИХОВ Герасим Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ЖЕНИХОВ Герасим Несторович

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Место рождения

Усть-Бут

Дата рождения

14.02.1839

Дата смерти

22.06.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817

Сын: Женихов Нестор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Усть-Бут
Рождение ребёнка
1822

Сын: Долганов Тимофей Калиникович

Мать ребёнка: Женихов Анна Тимофеевна

Долганы
Рождение
14.02.1839

Отец: Женихов Дмитрий Герасимович

Мать: Мелания Фотиевна

Усть-Бут
Бракосочетание
06.11.1860

Жена: Женихов Анна Тимофеевна

Долганы
Смерть
22.06.1905
Усть-Бут
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