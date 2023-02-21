ЖЕНИХОВ Герасим Несторович
Место рожденияУсть-Бут
Дата рождения14.02.1839
Дата смерти22.06.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: не указана
Усть-Бут
Рождение ребёнка
1822
Сын: Долганов Тимофей Калиникович
Мать ребёнка: Женихов Анна Тимофеевна
Долганы
Рождение
14.02.1839
Отец: Женихов Дмитрий Герасимович
Мать: Мелания Фотиевна
Усть-Бут
Бракосочетание
06.11.1860
Жена: Женихов Анна Тимофеевна
Долганы
Смерть
22.06.1905
Усть-Бут