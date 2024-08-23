Рыжова Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыжов Папан Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыжова) Алесандра Папановна
Отец ребёнка: Рыжов Папан Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Папан Николаевич
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Дочь: (Рыжова) Агриппина Папановна
Отец ребёнка: Рыжов Папан Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Папан Николаевич
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Дочь: Рыжова (Рыжова) Марина Папанова
Отец ребёнка: Рыжов Папан Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Папан Николаевич
Смерть
Неизвестно