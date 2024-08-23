Рыжова Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжов Михаил Папанович

Отец ребёнка: Рыжов Папан Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Папан Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыжова) Алесандра Папановна

Отец ребёнка: Рыжов Папан Николаевич

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Рыжов Антон Папанович

Отец ребёнка: Рыжов Папан Николаевич

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Дочь: (Рыжова) Агриппина Папановна

Отец ребёнка: Рыжов Папан Николаевич

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Рыжов Василий Папанович

Отец ребёнка: Рыжов Папан Николаевич

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Дочь: Рыжова (Рыжова) Марина Папанова

Отец ребёнка: Рыжов Папан Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Рыжов Андрей Папанович

Отец ребёнка: Рыжов Папан Николаевич

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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