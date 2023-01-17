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Касбулат

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Место рождения

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарып Касбулат улы

Мать ребёнка: не указана

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максют Касбулат улы

Мать ребёнка: не указана

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагим Касбулат улы

Мать ребёнка: не указана

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамгул Касбулат улы

Мать ребёнка: не указана

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баталл Касбулат улы

Мать ребёнка: не указана

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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