Касбулат
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарып Касбулат улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максют Касбулат улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагим Касбулат улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамгул Касбулат улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баталл Касбулат улы
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно