Заглядимов (Заглядимова) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаглядимов (Заглядимова) Надежда Яковлевна

Заглядимов (Заглядимова) Надежда Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1895

Дочь: Шошина Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Заглядимов Василий Петрович

Russland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Заглядимов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заглядимов ?

Отец ребёнка: Заглядимов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заглядимов ?

Отец ребёнка: Заглядимов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заглядимов ?

Отец ребёнка: Заглядимов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивановская Анна Васильевна

Отец ребёнка: Заглядимов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Zagorskaya Вера Васильевна

Отец ребёнка: Заглядимов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заглядимов Всеволод Васильевич

Отец ребёнка: Заглядимов Василий Петрович

Смерть
1905
St. Petersburg
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close