Заглядимов (Заглядимова) Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1895
Дочь: Шошина Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Заглядимов Василий Петрович
Russland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Заглядимов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивановская Анна Васильевна
Отец ребёнка: Заглядимов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Zagorskaya Вера Васильевна
Отец ребёнка: Заглядимов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заглядимов Всеволод Васильевич
Отец ребёнка: Заглядимов Василий Петрович
Смерть
1905
St. Petersburg
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище