Дмитриева-Мамонова (Зайцева) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева-Мамонова (Зайцева) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1866

Муж: Дмитриев-Мамонов Михаил Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.06.1867

Дочь: Славчева (Дмитриева-Мамонова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Михаил Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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