Дмитриева-Мамонова (Зайцева) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1866
Рождение ребёнка
29.06.1867
Дочь: Славчева (Дмитриева-Мамонова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно