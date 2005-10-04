Асинцева Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асинцева Елизавета Васильевна

Место рождения

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

15.09.1927

Дата смерти

04.10.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1927

Отец: Осинцев Василий

Мать: не указана

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ванюков Петр Яковлевич

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ванюков Петр Яковлевич

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
04.10.2005
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

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