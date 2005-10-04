Асинцева Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1927
Дата смерти04.10.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1927
Отец: Осинцев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ванюков Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
10.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ванюков Петр Яковлевич
Смерть
04.10.2005