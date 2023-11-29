Осинцев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсинцев Василий

Осинцев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1927

Дочь: Асинцева Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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