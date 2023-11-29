Осинцев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1927
Дочь: Асинцева Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно