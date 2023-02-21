Дутка Виталий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дутка Виктор Павлович
Мать: Фуштей Евгения Федоровна
Рождение ребёнка
10.01.2017
Дочь: Дутка Виктория Витальевна
Мать ребёнка: Вальтер Елена Александровна
Рождение ребёнка
26.08.2029
Дочь: Дутка Ксения Витальевна
Мать ребёнка: Вальтер Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно