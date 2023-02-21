Дутка Виталий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дутка Виталий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дутка Виктор Павлович

Мать: Фуштей Евгения Федоровна

Рождение ребёнка
10.01.2017

Дочь: Дутка Виктория Витальевна

Мать ребёнка: Вальтер Елена Александровна

Рождение ребёнка
26.08.2029

Дочь: Дутка Ксения Витальевна

Мать ребёнка: Вальтер Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вальтер Елена Александровна

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