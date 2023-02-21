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Дутка Ксения Витальевна
Дутка Ксения Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.2029
Пол
Женский
Отец
Дутка Виталий Викторович
Мать
Вальтер Елена Александровна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2029
Отец:
Дутка Виталий Викторович
Мать:
Вальтер Елена Александровна
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