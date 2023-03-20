Воздвиженская (Холмогорова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воздвиженская (Холмогорова) Ольга Сергеевна

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Место рождения

Воскресенск Воскресенского уезда Московской губернии

Дата рождения

1863

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Холмогоров Сергей Ильич

Мать: не указана

Воскресенск Воскресенского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
1897

Сын: Воздвиженский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Николай Дмитриевич

Голенищево Клинского уезда Московской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воздвиженский Николай Дмитриевич

Смерть
1935
Москва, город федерального значения Москва
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