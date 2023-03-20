Воздвиженская (Холмогорова) Ольга Сергеевна
Место рожденияВоскресенск Воскресенского уезда Московской губернии
Дата рождения1863
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Холмогоров Сергей Ильич
Мать: не указана
Воскресенск Воскресенского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
1897
Сын: Воздвиженский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Николай Дмитриевич
Голенищево Клинского уезда Московской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935
Москва, город федерального значения Москва