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Лобанов Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Константин Кириллович

Мать: Мавра Кировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лобанов Филипп Николаевич

Мать ребёнка: Агафья Егоровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Влас Николаевич

Мать ребёнка: Агафья Егоровна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Агафья Егоровна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Агафья Егоровна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Лобанов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Агафья Егоровна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Лобанов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Агафья Егоровна

Смерть
Неизвестно

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