Лобанов Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Константин Кириллович
Мать: Мавра Кировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1829
Сын: Лобанов Филипп Николаевич
Мать ребёнка: Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Влас Николаевич
Мать ребёнка: Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Лобанов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Агафья Егоровна
Смерть
Неизвестно