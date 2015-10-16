Щербаченко Евгений Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаченко Евгений Георгиевич

Щербаченко Евгений Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1936

Дата смерти

16.10.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1936

Отец: Щербаченко Георгий Александрович

Мать: Щербаченко (Федулова) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербаченко Нина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Железногорск, город Железногорск, Курская область
Рождение ребёнка
19.02.1965

Сын: Щербаченко Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Щербаченко Нина Ивановна

Рождение ребёнка
01.12.1971

Дочь: Щербаченко Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Щербаченко Нина Ивановна

Рождение ребёнка
01.12.1971

Сын: Щербаченко Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Щербаченко Нина Ивановна

Смерть
16.10.2015
Железногорск, город Железногорск, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.