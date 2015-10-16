Щербаченко Евгений Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1936
Дата смерти16.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербаченко Нина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1965
Сын: Щербаченко Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Щербаченко Нина Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1971
Дочь: Щербаченко Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Щербаченко Нина Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1971
Сын: Щербаченко Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Щербаченко Нина Ивановна
Смерть
16.10.2015