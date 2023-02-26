Гончаров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Отец: Гончаров Иван Павлов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гончаров Пётр Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1857
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гончаров Иван Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1871
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1873
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно