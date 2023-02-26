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Гончаров Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: Гончаров Иван Павлов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1843

Сын: Гончаров Пётр Иванов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Гончаров Максим Иванов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гончаров Иван Иванов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Гончаров Тихон Иванов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Гончаров Алексей Иванов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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