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Неучев Иосиф Иванов

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Неучев Иван Ильин

Мать: ?

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.11.1842

Жена: Неучева Пелагея Фёдорова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
20.08.1846

Сын: Неучев Аврамий (Осипов)

Мать ребёнка: Неучева Пелагея Фёдорова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1849

Дочь: Акилина Иосифова

Мать ребёнка: Неучева Пелагея Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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