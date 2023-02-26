Неучев Иосиф Иванов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Неучев Иван Ильин
Мать: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.11.1842
Жена: Неучева Пелагея Фёдорова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
20.08.1846
Мать ребёнка: Неучева Пелагея Фёдорова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1849
Дочь: Акилина Иосифова
Мать ребёнка: Неучева Пелагея Фёдорова
Смерть
Неизвестно