Кожевников Яков Нефёдович (Мефодьевич?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Яков Нефёдович (Мефодьевич?)

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Кожевников Нефёд (Мефодий)

Мать: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кожевников Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Пелагея

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново
Рождение ребёнка
1890

Сын: Кожевников Феопонт Яковлевич

Мать ребёнка: Пелагея

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кожевников Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Кожевникова Степанида Артамоновна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кожевников Харитон Яковлевич

Мать ребёнка: Кожевникова Степанида Артамоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Степанида Артамоновна

Смерть
Неизвестно
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