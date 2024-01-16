Кожевников Яков Нефёдович (Мефодьевич?)
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1859
Отец: Кожевников Нефёд (Мефодий)
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кожевников Пётр Яковлевич
Мать ребёнка: Пелагея
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кожевников Феопонт Яковлевич
Мать ребёнка: Пелагея
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кожевников Фёдор Яковлевич
Мать ребёнка: Кожевникова Степанида Артамоновна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Кожевников Харитон Яковлевич
Мать ребёнка: Кожевникова Степанида Артамоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно