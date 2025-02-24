Калошин Иван Дмитриевич Около 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калошин Иван Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1865, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер Около 1953

Отец
Колошин Дмитрий Павлович14.04.1827 г.р.
Супруги
Калошина (Макеева) Марфа АлександровнаОколо 1864 г.р.
Дети
Галошин Александр Иванович03.02.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Колошин Дмитрий Павлович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калошина (Макеева) Марфа Александровна

Рождение ребёнка
03.02.1900

Сын: Галошин Александр Иванович

Мать ребёнка: Калошина (Макеева) Марфа Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Около 1953

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