Калошин Иван Дмитриевич
мужской, родился Около 1865, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер Около 1953
ОтецКолошин Дмитрий Павлович14.04.1827 г.р.
Супруги
Калошина (Макеева) Марфа АлександровнаОколо 1864 г.р.
Дети
Галошин Александр Иванович03.02.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Колошин Дмитрий Павлович
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1900
Сын: Галошин Александр Иванович
Мать ребёнка: Калошина (Макеева) Марфа Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1953