Плохой Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Плохой Иванъ Матвеевъ
Мать: Плохая Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Плохой Карпъ
Мать ребёнка: Плохая Агафья Ильина
Рождение ребёнка
1781
Сын: Плохой Тимофей
Мать ребёнка: Плохая Агафья Ильина
Рождение ребёнка
1789
Сын: Плохой Григорий
Мать ребёнка: Плохая Агафья Ильина
Рождение ребёнка
1790
Сын: Плохой Павелъ
Мать ребёнка: Плохая Агафья Ильина
Рождение ребёнка
1792
Сын: Плохой Иванъ
Мать ребёнка: Плохая Агафья Ильина
Рождение ребёнка
22.05.1793
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Плохая Агафья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плохая Агафья Ильина