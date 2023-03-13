Плохой Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохой Яковъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Плохой Иванъ Матвеевъ

Мать: Плохая Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
1778

Сын: Плохой Карпъ

Мать ребёнка: Плохая Агафья Ильина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Плохой Тимофей

Мать ребёнка: Плохая Агафья Ильина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Плохой Григорий

Мать ребёнка: Плохая Агафья Ильина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Плохой Павелъ

Мать ребёнка: Плохая Агафья Ильина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Плохой Иванъ

Мать ребёнка: Плохая Агафья Ильина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1793

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Плохая Агафья Ильина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плохая Агафья Ильина

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