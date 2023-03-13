Плохая Агафья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Плохой Карпъ
Отец ребёнка: Плохой Яковъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Плохой Тимофей
Отец ребёнка: Плохой Яковъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Плохой Григорий
Отец ребёнка: Плохой Яковъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Плохой Павелъ
Отец ребёнка: Плохой Яковъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Плохой Иванъ
Отец ребёнка: Плохой Яковъ
Рождение ребёнка
22.05.1793
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Плохой Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плохой Яковъ