Плохая Агафья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохая Агафья Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Плохой Карпъ

Отец ребёнка: Плохой Яковъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Плохой Тимофей

Отец ребёнка: Плохой Яковъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Плохой Григорий

Отец ребёнка: Плохой Яковъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Плохой Павелъ

Отец ребёнка: Плохой Яковъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Плохой Иванъ

Отец ребёнка: Плохой Яковъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1793

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Плохой Яковъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плохой Яковъ

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