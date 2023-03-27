Несвицкая (Юргенс) Эльза (Ольга) Эрнестовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несвицкая (Юргенс) Эльза (Ольга) Эрнестовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Несвицкий Константин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Несвицкий Константин Петрович

Смерть
1937
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