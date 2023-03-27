Несвицкий Константин Петрович
Место рождениякронштадт, город Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Russian Federation
Дата рождения1871
Дата смерти21.02.1942
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
кронштадт, город Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Russian Federation
Рождение ребёнка
31.07.1925
Дочь: Васильева Мирра Константиновна
Мать ребёнка: ?
кронштадт, город Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Несвицкая Эльза (Ольга) Эрнестовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-механик Кронштадтского порта
Смерть
21.02.1942
кронштадт, город Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Russian Federation