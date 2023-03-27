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Несвицкий Константин Петрович

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Место рождения

кронштадт, город Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Russian Federation

Дата рождения

1871

Дата смерти

21.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Несвицкий Пётр Константинович

Мать: Несвицкая Мария Петровна

кронштадт, город Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Russian Federation
Рождение ребёнка
31.07.1925

Дочь: Васильева Мирра Константиновна

Мать ребёнка: ?

кронштадт, город Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Несвицкая Эльза (Ольга) Эрнестовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Несвицкая Эльза (Ольга) Эрнестовна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-механик Кронштадтского порта
Смерть
21.02.1942
кронштадт, город Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Russian Federation
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