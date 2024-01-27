Ледяева (Толмасова Tolmasoff) Агафья Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледяева (Толмасова Tolmasoff) Агафья Харлампиевна

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1863

Дата смерти

13.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Толмасов Tolmasoff Харлампий Прокофьевич

Мать: Толмасова Марфа

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
04.11.1881

Дочь: Kashergen Fannie

Отец ребёнка: Ledyaev Ледяев Ivan Ignat

Vadesolina, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ledyaev Ледяев Ivan Ignat

Смерть
13.01.1941
California, United States
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