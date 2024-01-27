Ледяева (Толмасова Tolmasoff) Агафья Харлампиевна
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1863
Дата смерти13.01.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
04.11.1881
Дочь: Kashergen Fannie
Отец ребёнка: Ledyaev Ледяев Ivan Ignat
Vadesolina, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1941
California, United States