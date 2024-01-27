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Толмасова Марфа

Место рождения

Россия

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
22.04.1845

Сын: Толмасов Tolmasoff Минай Minai Харлампиевич Charlon'Ivich

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Харлампий Прокофьевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Лукерья Харлампиевна

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Харлампий Прокофьевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Февронья Харлампиевна

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Харлампий Прокофьевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Ледяева Агафья Харлампиевна

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Харлампий Прокофьевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно
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