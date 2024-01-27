Толмасова Марфа
Место рожденияРоссия
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1845
Сын: Толмасов Tolmasoff Минай Minai Харлампиевич Charlon'Ivich
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Харлампий Прокофьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Лукерья Харлампиевна
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Харлампий Прокофьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Февронья Харлампиевна
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Харлампий Прокофьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Ледяева Агафья Харлампиевна
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Харлампий Прокофьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно