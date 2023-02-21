Щукин Дмитрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1750
Дата смерти09.07.1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щукина Варвара Львовна
Смерть
09.07.1836
Москва, город федерального значения Москва
Место погребения: Новоспасский монастырь, Москва, Российская Империя