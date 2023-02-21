Щукин Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукин Дмитрий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1750

Дата смерти

09.07.1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Варвара Львовна

Смерть
09.07.1836
Москва, город федерального значения Москва
Место погребения: Новоспасский монастырь, Москва, Российская Империя
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