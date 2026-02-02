Ржевская (Милославская) Соломония (Степанида) Андреевна
женский, родилась 1598
умерла 26.02.1651, Москва, город федерального значения Москва
МатьМилославская Мария СемёновнаНеизвестно г.р.
ОтецМилославский Андрей СтепановичНеизвестно г.р.
Супруги
Долматцкий Иван-АльбертусОколо 1600 г.р.
Ржевский Иван Иванович1579 г.р.
Дети
Ржевский Иван Иванович1615 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1598
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1615
Отец ребёнка: Ржевский Иван Иванович
Бракосочетание
1640
Смерть
26.02.1651
Москва, город федерального значения Москва