Ржевская (Милославская) Соломония (Степанида) Андреевна 1598 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ржевская (Милославская) Соломония (Степанида) Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1598

умерла 26.02.1651, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Милославская Мария СемёновнаНеизвестно г.р.
Отец
Милославский Андрей СтепановичНеизвестно г.р.
Супруги
Долматцкий Иван-АльбертусОколо 1600 г.р.
Ржевский Иван Иванович1579 г.р.
Дети
Ржевский Иван Иванович1615 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1598

Отец: Милославский Андрей Степанович

Мать: Милославская Мария Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
1615

Сын: Ржевский Иван Иванович

Отец ребёнка: Ржевский Иван Иванович

Бракосочетание
1640

Муж: Долматцкий Иван-Альбертус

Смерть
26.02.1651
Москва, город федерального значения Москва

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