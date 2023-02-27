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Рогозин Яков
Рогозин Яков
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.10.1903
Дата смерти
20.07.1944
Пол
Мужской
Отец
Рогозин Павел
1878 г.р.
Мать
(Рогозина) Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1903
Отец:
Рогозин Павел
Мать:
Евдокия
Смерть
20.07.1944
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