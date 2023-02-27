Рогозин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1903

Дата смерти

20.07.1944

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1903

Отец: Рогозин Павел

Мать: Евдокия

Смерть
20.07.1944
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