(Двойникова) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Двойникова) Елена Семеновна

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Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Двойников Семён Иванович

Мать: Двойникова Прасковья Александровна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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