Двойникова (Баева) Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойникова (Баева) Прасковья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баев Александр Павлович

Мать: Баева ?

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Двойников Семён Иванович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Галина Семеновна

Отец ребёнка: Двойников Семён Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойников Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
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