Двойникова (Баева) Прасковья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баев Александр Павлович
Мать: Баева ?
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Двойников Семён Иванович
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Галина Семеновна
Отец ребёнка: Двойников Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно