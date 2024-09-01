Цыханский Виктор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1931
Дата смерти?.09.2024
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1931
Награда
23.10.1986
Москва, город федерального значения Москва
Бронзовая медаль участника ВДНХ и денежное вознаграждение в сумме 50 рублей - за разработку и изготовление электроплакатницы для образцового кабинета спецтехнологии, материаловедения и конструирования... Показать все
Смерть
?.09.2024