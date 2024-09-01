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Цыханский Виктор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1931

Дата смерти

?.09.2024

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1931

Отец: Цыханский Тимофей (Товий) Семенович (Симхович)

Мать: Цыханская Эмилия Петровна

Награда
23.10.1986
Москва, город федерального значения Москва
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Смерть
?.09.2024

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