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Малыгин Георгий Алексеев

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.01.1896

Дата смерти

27.08.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1896

Отец: Малыгин Алексей Иванов

Мать: Малыгина Васса Яковлева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.08.1899
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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