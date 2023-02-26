Малыгин Георгий Алексеев
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.01.1896
Дата смерти27.08.1899
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1896
Отец: Малыгин Алексей Иванов
Мать: Малыгина Васса Яковлева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.08.1899
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.