Тихонов Дмитрий Зотович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти22.11.1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Лобачев Зот Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тихонов - Лобачев Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Тихонова Елена Демьяновна
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1871
Дочь: Акилина Дмитриевна
Мать ребёнка: Тихонова Елена Демьяновна
Рождение ребёнка
13.05.1871
Дочь: Феодосия Дмитриевна
Мать ребёнка: Тихонова Елена Демьяновна
Рождение ребёнка
14.02.1873
Мать ребёнка: Тихонова Елена Демьяновна
Бракосочетание
23.?.1874
Жена: Тихонова Васса Ивановна
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1876
Дочь: Костина Ирина Тихонова
Мать ребёнка: Тихонова Васса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1889