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Тихонов Дмитрий Зотович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

22.11.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Лобачев Зот Тихонович

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Тихонов - Лобачев Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Тихонова Елена Демьяновна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1871

Дочь: Акилина Дмитриевна

Мать ребёнка: Тихонова Елена Демьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1871

Дочь: Феодосия Дмитриевна

Мать ребёнка: Тихонова Елена Демьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1873

Сын: Тихонов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Тихонова Елена Демьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1874

Жена: Тихонова Васса Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1876

Дочь: Костина Ирина Тихонова

Мать ребёнка: Тихонова Васса Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Елена Демьяновна

Смерть
22.11.1889
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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