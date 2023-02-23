Тихонова Елена Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти05.05.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тихонов - Лобачев Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Тихонов Дмитрий Зотович
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1871
Дочь: Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Тихонов Дмитрий Зотович
Рождение ребёнка
13.05.1871
Дочь: Феодосия Дмитриевна
Отец ребёнка: Тихонов Дмитрий Зотович
Рождение ребёнка
14.02.1873
Отец ребёнка: Тихонов Дмитрий Зотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1873