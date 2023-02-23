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Тихонова Елена Демьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

05.05.1873

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Тихонов - Лобачев Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Тихонов Дмитрий Зотович

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1871

Дочь: Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Тихонов Дмитрий Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1871

Дочь: Феодосия Дмитриевна

Отец ребёнка: Тихонов Дмитрий Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1873

Сын: Тихонов Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Тихонов Дмитрий Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Дмитрий Зотович

Смерть
05.05.1873
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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