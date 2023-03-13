Мокинъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокинъ Дмитрий

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

24.10.1837

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1837

Отец: Мокинъ Захаръ

Мать: Мокина Ненила

Александровка
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