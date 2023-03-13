Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Мокина) Ефросинья
(Мокина) Ефросинья
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Александровка
Дата рождения
1834
Пол
Женский
Отец
Мокинъ Захаръ
1810 г.р.
Мать
Мокина (Ларионова) Ненила
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Мокинъ Захаръ
Мать:
Мокина Ненила
Александровка
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь