Котышева Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котышева Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1938

Дата смерти

31.07.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НУ
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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1957

Сын: Котышев Александр Егорович

Отец ребёнка: Котышев Егор Александрович

Рождение ребёнка
30.11.1962

Дочь: Вшивцева (Котышева) Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Котышев Егор Александрович

Смерть
31.07.2019

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