Котышева Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1938
Дата смерти31.07.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1957
Сын: Котышев Александр Егорович
Отец ребёнка: Котышев Егор Александрович
Рождение ребёнка
30.11.1962
Дочь: Вшивцева (Котышева) Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Котышев Егор Александрович
Смерть
31.07.2019