Котышев Егор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1933
Дата смерти05.06.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1957
Сын: Котышев Александр Егорович
Мать ребёнка: Котышева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1962
Дочь: Вшивцева (Котышева) Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Котышева Валентина Ивановна
Смерть
05.06.2017