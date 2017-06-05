Котышев Егор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котышев Егор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1933

Дата смерти

05.06.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НУ
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1957

Сын: Котышев Александр Егорович

Мать ребёнка: Котышева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1962

Дочь: Вшивцева (Котышева) Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Котышева Валентина Ивановна

Смерть
05.06.2017

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