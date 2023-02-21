ЗУБОВСКИЙ РОМАН ЕФИМОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ЗУБОВСКИЙ РОМАН ЕФИМОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1932

Сын: Зубовский ЮРИЙ РОМАНОВИЧ

Мать ребёнка: Зубовская КЛАВДИЯ НИКИТИЧНА

Рождение ребёнка
11.06.1941

Дочь: ГАЛИНА РОМАНОВНА

Мать ребёнка: Зубовская КЛАВДИЯ НИКИТИЧНА

Рождение ребёнка
Около 1945

Дочь: ТАТЬЯНА РОМАНОВНА

Мать ребёнка: Зубовская КЛАВДИЯ НИКИТИЧНА

г.Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубовская КЛАВДИЯ НИКИТИЧНА

Смерть
Неизвестно
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