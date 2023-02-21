ЗУБОВСКИЙ РОМАН ЕФИМОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1932
Мать ребёнка: Зубовская КЛАВДИЯ НИКИТИЧНА
Рождение ребёнка
11.06.1941
Дочь: ГАЛИНА РОМАНОВНА
Мать ребёнка: Зубовская КЛАВДИЯ НИКИТИЧНА
Рождение ребёнка
Около 1945
Дочь: ТАТЬЯНА РОМАНОВНА
Мать ребёнка: Зубовская КЛАВДИЯ НИКИТИЧНА
г.Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно