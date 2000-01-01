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(ЗУБОВСКАЯ) ГАЛИНА РОМАНОВНА
(ЗУБОВСКАЯ) ГАЛИНА РОМАНОВНА
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.1941
Пол
Женский
Отец
Зубовский РОМАН ЕФИМОВИЧ
1905 г.р.
Мать
Зубовская КЛАВДИЯ НИКИТИЧНА
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
11.06.1941
Отец:
Зубовский РОМАН ЕФИМОВИЧ
Мать:
Зубовская КЛАВДИЯ НИКИТИЧНА
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