(ЗУБОВСКАЯ) ГАЛИНА РОМАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(ЗУБОВСКАЯ) ГАЛИНА РОМАНОВНА

(ЗУБОВСКАЯ) ГАЛИНА РОМАНОВНА

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1941

Отец: Зубовский РОМАН ЕФИМОВИЧ

Мать: Зубовская КЛАВДИЯ НИКИТИЧНА

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close