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ЗУБОВСКИЙ ЮРИЙ РОМАНОВИЧ
ЗУБОВСКИЙ ЮРИЙ РОМАНОВИЧ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.10.1932
Пол
Мужской
Отец
Зубовский РОМАН ЕФИМОВИЧ
1905 г.р.
Мать
Зубовская КЛАВДИЯ НИКИТИЧНА
1911 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1932
Отец:
Зубовский РОМАН ЕФИМОВИЧ
Мать:
Зубовская КЛАВДИЯ НИКИТИЧНА
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