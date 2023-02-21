Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Марья Кузьмина
Отец ребёнка: Бацман/боцман Козьма Евтихиев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Бацман/боцман Иван Козьмин
Отец ребёнка: Бацман/боцман Козьма Евтихиев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Бацман/боцман Александр Козьмин
Отец ребёнка: Бацман/боцман Козьма Евтихиев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бацман/боцман Михайло Козьмин
Отец ребёнка: Бацман/боцман Козьма Евтихиев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно