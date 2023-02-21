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Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Марья Кузьмина

Отец ребёнка: Бацман/боцман Козьма Евтихиев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Бацман/боцман Иван Козьмин

Отец ребёнка: Бацман/боцман Козьма Евтихиев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Бацман/боцман Александр Козьмин

Отец ребёнка: Бацман/боцман Козьма Евтихиев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бацман/боцман Михайло Козьмин

Отец ребёнка: Бацман/боцман Козьма Евтихиев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бацман/боцман Козьма Евтихиев

Смерть
Неизвестно
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