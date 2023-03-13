Полубоярова Прасковья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова Прасковья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1889

Дочь: Полубоярова Евгения

Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1891

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1893

Сын: Полубояровъ Федоръ

Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1895

Дочь: Бурлакова Надежда

Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1899

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1904

Сын: Полубояровъ Иванъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1905

Сын: Полубояровъ Иванъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1907

Сын: Полубояровъ Николай

Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1913

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полубояровъ Петръ

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