Полубоярова Прасковья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1889
Дочь: Полубоярова Евгения
Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ
Рождение ребёнка
17.04.1891
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ
Рождение ребёнка
08.06.1893
Сын: Полубояровъ Федоръ
Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ
Рождение ребёнка
23.10.1895
Дочь: Бурлакова Надежда
Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ
Рождение ребёнка
04.11.1899
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ
Рождение ребёнка
13.07.1904
Сын: Полубояровъ Иванъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ
Рождение ребёнка
23.09.1905
Сын: Полубояровъ Иванъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ
Рождение ребёнка
05.12.1907
Сын: Полубояровъ Николай
Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ
Рождение ребёнка
03.05.1913
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полубояровъ Петръ