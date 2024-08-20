Панарин Аким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1914
Сын: Панарин Александр Акимович
Мать ребёнка: Панарина (Съянова) Фекла Сергеевна
Рождение ребёнка
05.08.1915
Сын: Панарин Григорий Акимович
Мать ребёнка: Панарина (Съянова) Фекла Сергеевна
Смерть
Неизвестно