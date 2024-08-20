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Панарин Аким Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1894

Отец: Панарин Иван Кузьмич

Мать: Панарина (Анисимова) Ксения Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина (Съянова) Фекла Сергеевна

Рождение ребёнка
21.08.1914

Сын: Панарин Александр Акимович

Мать ребёнка: Панарина (Съянова) Фекла Сергеевна

Рождение ребёнка
05.08.1915

Сын: Панарин Григорий Акимович

Мать ребёнка: Панарина (Съянова) Фекла Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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