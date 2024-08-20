Панарина (Анисимова) Ксения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Анисимова) Ксения Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

01.08.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
08.08.1876

Сын: Панарин Иван Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
26.08.1877

Сын: Панарин Иван Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
22.12.1879

Дочь: (Панарина) Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
18.06.1882

Дочь: Костяева (Панарина) Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
25.01.1885

Сын: Панарин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
10.07.1887

Сын: Панарин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
02.09.1890

Сын: Панарин Семен Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
25.09.1891

Сын: Панарин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
07.09.1894

Сын: Панарин Аким Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
08.07.1899

Дочь: Петрова (Панарина) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич

Смерть
01.08.1916

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