Панарина (Анисимова) Ксения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти01.08.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панарин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
08.08.1876
Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
26.08.1877
Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
22.12.1879
Дочь: (Панарина) Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
18.06.1882
Дочь: Костяева (Панарина) Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
25.01.1885
Сын: Панарин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
10.07.1887
Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
02.09.1890
Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
25.09.1891
Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
07.09.1894
Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
08.07.1899
Дочь: Петрова (Панарина) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Панарин Иван Кузьмич
Смерть
01.08.1916