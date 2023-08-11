Бублик (Волошина) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бублик Федор Климентьевич
Отец ребёнка: Бублик Климентий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бублик Василий Климентьевич
Отец ребёнка: Бублик Климентий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бублик Николай Климентьевич
Отец ребёнка: Бублик Климентий Федорович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Бублик Михаил Климентьевич
Отец ребёнка: Бублик Климентий Федорович
Смерть
Неизвестно