Бублик (Волошина) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бублик (Волошина) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бублик Федор Климентьевич

Отец ребёнка: Бублик Климентий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бублик Василий Климентьевич

Отец ребёнка: Бублик Климентий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бублик Николай Климентьевич

Отец ребёнка: Бублик Климентий Федорович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бублик Михаил Климентьевич

Отец ребёнка: Бублик Климентий Федорович

Смерть
Неизвестно

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