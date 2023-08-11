Бублик Климентий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бублик Климентий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бублик Михаил Климентьевич

Мать ребёнка: Бублик Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бублик Федор Климентьевич

Мать ребёнка: Бублик Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бублик Василий Климентьевич

Мать ребёнка: Бублик Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бублик Николай Климентьевич

Мать ребёнка: Бублик Мария Федоровна

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