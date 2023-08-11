Бублик Климентий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Бублик Михаил Климентьевич
Мать ребёнка: Бублик Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бублик Федор Климентьевич
Мать ребёнка: Бублик Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бублик Василий Климентьевич
Мать ребёнка: Бублик Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бублик Николай Климентьевич
Мать ребёнка: Бублик Мария Федоровна