Дудоров Виктор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дудоров Виктор

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Дудорова (Аносова) Нина17.11.1937 г.р.
Дети
Углова (Дудорова) Надежда14.03.1966 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Дудорова (Аносова) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудорова (Аносова) Нина

Рождение ребёнка
14.03.1966

Дочь: Углова (Дудорова) Надежда

Мать ребёнка: Дудорова (Аносова) Нина

Смерть
Неизвестно

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