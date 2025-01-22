Дудоров Виктор
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Дудорова (Аносова) Нина17.11.1937 г.р.
Дети
Углова (Дудорова) Надежда14.03.1966 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Дудорова (Аносова) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудорова (Аносова) Нина
Рождение ребёнка
14.03.1966
Дочь: Углова (Дудорова) Надежда
Мать ребёнка: Дудорова (Аносова) Нина
Смерть
Неизвестно