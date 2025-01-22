Дудорова (Аносова) Нина
женский, родилась 17.11.1937, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умерла 27.08.2022, Липецк, город Липецк, Липецкая область
ОтецАносов Михаил04.09.1909 г.р.
МатьАносова (Аносова?) Елизавета28.08.1908 г.р.
Супруги
Дудоров ВикторНеизвестно г.р.
Дети
Углова (Дудорова) Надежда14.03.1966 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1937
Отец: Аносов Михаил
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудоров Виктор
Развод
Неизвестно
Муж: Дудоров Виктор
Рождение ребёнка
14.03.1966
Дочь: Углова (Дудорова) Надежда
Отец ребёнка: Дудоров Виктор
Смерть
27.08.2022
Липецк, город Липецк, Липецкая область