Дудорова (Аносова) Нина 17.11.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дудорова (Аносова) Нина

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 17.11.1937, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умерла 27.08.2022, Липецк, город Липецк, Липецкая область

Отец
Аносов Михаил04.09.1909 г.р.
Мать
Аносова (Аносова?) Елизавета28.08.1908 г.р.
Супруги
Дудоров ВикторНеизвестно г.р.
Дети
Углова (Дудорова) Надежда14.03.1966 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1937

Отец: Аносов Михаил

Мать: Аносова (Аносова?) Елизавета

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудоров Виктор

Развод
Неизвестно

Муж: Дудоров Виктор

Рождение ребёнка
14.03.1966

Дочь: Углова (Дудорова) Надежда

Отец ребёнка: Дудоров Виктор

Смерть
27.08.2022
Липецк, город Липецк, Липецкая область

Причина смерти: Естественная смерть/старость

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