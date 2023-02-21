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Домна Осипова
Домна Осипова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1780
Дата смерти
1784
Пол
Женский
Отец
Осип Иванов
1757 г.р.
Мать
Екатерина Иванова
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Осип Иванов
Мать:
Екатерина Иванова
Смерть
1784
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