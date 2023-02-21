Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мария Осипова
Отец ребёнка: Осип Иванов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Домна Осипова
Отец ребёнка: Осип Иванов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Никита Осипов
Отец ребёнка: Осип Иванов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Тимофей Осипов
Отец ребёнка: Осип Иванов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван Осипов
Отец ребёнка: Осип Иванов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Климан Осипов
Отец ребёнка: Осип Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Иванов
Смерть
Неизвестно