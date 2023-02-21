Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мария Осипова

Отец ребёнка: Осип Иванов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Домна Осипова

Отец ребёнка: Осип Иванов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Никита Осипов

Отец ребёнка: Осип Иванов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Тимофей Осипов

Отец ребёнка: Осип Иванов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван Осипов

Отец ребёнка: Осип Иванов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Климан Осипов

Отец ребёнка: Осип Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Иванов

Смерть
Неизвестно
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